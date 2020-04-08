В Петербурге предупредили о порывах ветра до 15 м/с

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В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупредили об усилении ветра в Санкт-Петербурге до 15 м/с.
В Петербурге предупредили о порывах ветра до 15 м/с
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Днём 8 апреля ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, в конце дня порывы усилятся до 15 м/с», — приводит kp.ru сообщение синоптиков.

Отмечается, что 8 апреля температура поднимется до +9... +11 °С, а затем начнёт постепенно снижаться: 9 апреля — +7... +9 °С, 10 апреля — +5... +7 °С.

6 апреля «Реальное время» сообщало, что в Татарстане предупреждали об усилении ветра до 20 м/с.

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