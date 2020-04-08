В Москве запустили виртуальный тур по крышам исторических зданий

На портале «Узнай Москву» появился новый виртуальный тур, предоставляющий посетителям возможность прогуляться по крышам исторических зданий столицы.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, в онлайн-тур «Крыши Москвы» входит 30 уникальных фотопанорам — снимки видов, которые открываются с 17 смотровых площадок в разных частях столицы.

«Участники новой виртуальной экскурсии увидят Москву с необычных ракурсов. Они смогут подняться как на известные смотровые площадки, например главное здание МГУ, Центральный детский мир и колокольню Ивана Великого, так и на менее доступные — крышу Политехнического музея, который сейчас находится на реставрации, жилой дом на Котельнической набережной и крышу Голутвинской слободы», — отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Глава ведомства добавил, что отдельного внимания заслуживают панорамы, снятые с крыш трёх павильонов ВДНХ.

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.