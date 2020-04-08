В Москве запустили виртуальный тур по крышам исторических зданий

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На портале «Узнай Москву» появился новый виртуальный тур, предоставляющий посетителям возможность прогуляться по крышам исторических зданий столицы.
В Москве запустили виртуальный тур по крышам исторических зданий
  • ©mos.ru

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, в онлайн-тур «Крыши Москвы» входит 30 уникальных фотопанорам — снимки видов, которые открываются с 17 смотровых площадок в разных частях столицы.

«Участники новой виртуальной экскурсии увидят Москву с необычных ракурсов. Они смогут подняться как на известные смотровые площадки, например главное здание МГУ, Центральный детский мир и колокольню Ивана Великого, так и на менее доступные — крышу Политехнического музея, который сейчас находится на реставрации, жилой дом на Котельнической набережной и крышу Голутвинской слободы», — отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Глава ведомства добавил, что отдельного внимания заслуживают панорамы, снятые с крыш трёх павильонов ВДНХ. 

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.

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