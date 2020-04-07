Тодоровский назвал фильмы для просмотра в период самоизоляции

Режиссёр Валерий Тодоровский составил рейтинг фильмов для просмотра во время самоизоляции.

В беседе с «Российской газетой» он признался, что ещё не завершил все необходимые дела и не успел приступить к просмотру любимых картин.

Для себя и своих близких режиссёр выбрал фильмы: «Клан Сопрано», «Клиент всегда мёртв», «Сцены из семейной жизни», «Фанни и Александр» и «Крёстный отец».

Также в списке Валерия Тодоровского — картины Андрея Тарковского, Мартина Скорсезе, Стивена Спилберга, Дэвида Финчера, Бернардо Бертолуччи, Федерико Феллини и других.

Кроме того, он поделился планами перечитать «Анну Каренину» Толстого.

Ранее художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с карантином по коронавирусу.