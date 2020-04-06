Ветеринар предупредил об опасности медицинских масок для собак

Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский предупредил об опасности медицинских масок для собак.

«Для собак не разработаны такие маски, в которых они могут свободно дышать. Есть много короткомордых пород собак, таких как бульдоги французские, английские и так далее, им такую маску придётся надеть на всю голову. Они просто задохнутся», — цитирует эксперта сайт «Москва 24».

Уражевский также пояснил, почему собакам нельзя плотно закрывать морду тканью или каким-либо предметом, не пропускающим воздух.

«Как мы пользуемся руками, так собаки — ртом. Они же не могут лапами что-то взять. Также у собак теплообмен идёт за счёт языка», — сказал он.

Кроме того, Уражевский отметил, что для того, чтобы приучить собаку носить маску, потребуются в лучшем случае месяцы дрессировки.

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