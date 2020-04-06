В Татарстане предупредили о метели и усилении ветра до 20 м/с

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В ночь на вторник, 7 апреля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды.
В Татарстане предупредили о метели и усилении ветра до 20 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В ночные и утренние часы возможна метель. Прогнозируется ветер порывами 15—20 м/с (в Казани — до 18 м/с).

В региональном МЧС рекомендуют проявить внимательность. Так, водителям желательно проверить состояние своих автомобилей. Пешеходам советуют переходить дорогу только в положенном месте.

Ранее Newinform сообщало, что 6 апреля в Нижегородской области ожидается сильный ветер. По прогнозу Верхне-Волжского УГМС, днём и вечером отдельные порывы могут достигать 13—18 м/с.

«Если ветер застал вас на улице, спрячьтесь в ближайшем здании. Старайтесь держаться в стороне от ЛЭП, деревьев, лёгких построек», — заявили в региональном МЧС.

Если человек оказался в этот момент в машине или в помещении, не следует покидать укрытие, пока не минует угроза.

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