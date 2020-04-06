Власти Сочи прокомментировали рейтинг самых спортивных городов России во время пандемии

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Глава департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян прокомментировал рейтинг самых спортивных городов России во время пандемии.
Власти Сочи прокомментировали рейтинг самых спортивных городов России во время пандемии
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он отметил, что городские власти разработали серию онлайн-тренировок, с помощью которых можно поддерживать физическую форму в условиях самоизоляции.

«В первую очередь эти программы рассчитаны на воспитанников детско-юношеских спортивных школ. Также мы вместе с тренерами из фитнес-центров проработали программы для взрослых жителей, для пенсионеров», — сообщил Пилосян.

Он выразил уверенность, что другие города смогут перенять позитивный опыт Сочи, поскольку это показало свою эффективность.

«Поддерживать физическую форму нужно обязательно, ведь она влияет не только на здоровье, но и держит в тонусе позитивное настроение. Мы все прекрасно понимаем, что такое сидеть в четырёх стенах», — добавил Пилосян.

Помимо Сочи, в рейтинг портала «Турстат» попали Москва и Екатеринбург.

В 2019 году газета «Известия» сообщала, что в Санкт-Петербург попал в рейтинг самых тусовочных городов мира по версии издания Lonely Planet.

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