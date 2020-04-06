В Мурманске запустили онлайн-проект по достопримечательностям Кольского Севера

Мурманская областная научная библиотека пригласила всех желающих в путешествие по интерактивной карте «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера».

Об этом сообщает Nord-News.

«Сидя на диване, можно побывать в Кандалакшском и Лапландском заповедниках, узнать тайны Кузоменских песков и озера Могильное, увидеть амазониты горы Парусной, аметистовые щетки Мыса Корабль, водопад на реке Чапома и множество других удивительных мест», — отметили сотрудники библиотеки.

Ранее, как сообщал портал RIA56, Оренбургский заповедник запустил масштабный проект «Заповедное Оренбуржье в лицах», посвящённый людям, которые внесли вклад в защиту особо охраняемых природных территорий региона.