В Севастополе запустили космический онлайн-марафон

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Севастопольский детский технопарк «Кванториум» при поддержке госкорпорации «Роскосмос» запустил космический онлайн-марафон PRO:SPACE.
В Севастополе запустили космический онлайн-марафон
  • © PRO:SPACE
  • vk.com

Об этом сообщает издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу технопарка.

«Марафон PRO:SPACE проходит под девизом «Расширяя границы». Наша команда придумала целую серию активностей, в которых может поучаствовать каждый. Представим, что наш дом — это международная космическая станция, а значит, мы автоматически становимся космонавтами. Давайте попробуем прожить разные этапы из их жизни в космосе в игровой форме дома», — предложила организатор марафона PRO:SPACE Евгения Арнакова.

Отмечается, что самые активные участники марафона получают звёзды, которые в финале можно будет обменять на призы.

Ранее, как сообщала НСН, ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.

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