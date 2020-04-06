Член совета по культуре Владимирской области рассказал о музее ледниковых камней в Киржаче

В городе Киржаче Владимирской области открылся историко-геологический музей ледниковых камней под открытым небом.

Как сообщает tv-mig.ru, открытие музея прошло в режиме онлайн.

«Рельеф Владимирской области, в частности Киржачского района, сформировался ещё в доледниковый период. Ледник оказал на него очень сильное влияние. Он оставил много валунов, глины, песка. Речная сеть региона также приобрела современный вид в результате воздействия ледового щита. Я не мог пройти мимо этого факта, возникло желание воплотить историческую данность в геологический музей под открытым небом», — пояснил автор идеи создания музея, член совета по культуре Владимирской области Евгений Фёдоров.

Отмечается, что в экспозиции представлены распространённые камни ледникового периода — гранит, базальт, диабаз, кварцит, габбро, а также кромлехи — разновидности мегалитических построек.

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