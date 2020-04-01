Эксперт оценил последствия пандемии коронавируса для Голливуда

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Денис Колесников из студии «Кураж Бомбей», озвучивающей зарубежные сериалы для России, оценил последствия пандемии коронавируса для Голливуда.
Эксперт оценил последствия пандемии коронавируса для Голливуда
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Голливуд в принципе стал в последние годы снимать меньше комедийных сериалов и ситкомов. Стало больше триллеров и драм, а жанр киноюмора стал угасать. А пандемия коронавируса и вовсе поставила работу Голливуда на паузу, которая неизвестно, когда закончится», — сказал Колесников на онлайн-брифинге в медиагруппе «Патриот».

Он не исключил, что на понимании, что людям нужен юмор, вернётся мода на комедии.

Колесников также отметил, что в ближайший год нового контента будет значительно меньше, чем раньше. Например, студия Sony Pictures перенесла свои релизы на 2021 год.

Ранее кинокритик Егор Москвитин в беседе с газетой «Известия» оценил возможную реакцию мирового кинематографа на пандемию коронавируса.

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