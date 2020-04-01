Эксперт оценил последствия пандемии коронавируса для Голливуда

Денис Колесников из студии «Кураж Бомбей», озвучивающей зарубежные сериалы для России, оценил последствия пандемии коронавируса для Голливуда.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Голливуд в принципе стал в последние годы снимать меньше комедийных сериалов и ситкомов. Стало больше триллеров и драм, а жанр киноюмора стал угасать. А пандемия коронавируса и вовсе поставила работу Голливуда на паузу, которая неизвестно, когда закончится», — сказал Колесников на онлайн-брифинге в медиагруппе «Патриот».

Он не исключил, что на понимании, что людям нужен юмор, вернётся мода на комедии.

Колесников также отметил, что в ближайший год нового контента будет значительно меньше, чем раньше. Например, студия Sony Pictures перенесла свои релизы на 2021 год.

Ранее кинокритик Егор Москвитин в беседе с газетой «Известия» оценил возможную реакцию мирового кинематографа на пандемию коронавируса.