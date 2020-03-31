Аналитик оценил рост интернет-трафика в России из-за ситуации с коронавирусом

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Аналитик ГК «Финам» Леонид Дельцин оценил рост интернет-трафика в России из-за ситуации с коронавирусом.
Аналитик оценил рост интернет-трафика в России из-за ситуации с коронавирусом
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  • Gettyimages.ru

«Операторы постоянно увеличивают свои мощности, и понятно, что увеличение нагрузки на 10 — 30% большинство из них врасплох не застанет. Но если нагрузка увеличится ещё, то это может превзойти то, к чему операторы готовились», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, пандемия стала историческим шансом для отечественных видеосервисов, которые активно работают над тем, чтобы на них повысился спрос.

Как добавил Дельцин, он видел статистику по таким странам, как Италия и Испания.

«По видеосервисам в два-три раза увеличилось количество запросов, спрос, конечно, вырос», — добавил он.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.

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