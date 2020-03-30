Хоакин Феникс рассказал, как готовился к роли Джокера

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Актёр Хоакин Феникс рассказал, как готовился к роли Джокера в одноимённом фильме.
Хоакин Феникс рассказал, как готовился к роли Джокера
  • Reuters

«Началось всё с того, что режиссёр Тодд Филлипс показал мне видеозаписи людей, которые не могли контролировать свой смех, и я решил научиться так же смеяться», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актёра, ему также было необходимо сбросить вес, поэтому пришлось ограничить себя в питании.

Позднее Феникс стал работать с хореографом, чтобы научиться танцевать, как его герой.

«И то, что мне удалось сильно похудеть, помогло лучше и легче двигаться. Вот только смех сильно выматывал меня на съёмочной площадке», — добавил актёр.

Ранее дочь народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского Мария в беседе с газетой «Известия» рассказала о съёмках отца в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

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