Жан Рено рассказал о работе с Люком Бессоном

Французский актёр Жан Рено рассказал о работе с режиссёром Люком Бессоном.

«Работать с Бессоном — удовольствие. Режиссёр, который любит и понимает актёров. Я снимался у него, кажется, в девяти картинах», — заявил артист в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как считает Рено, ему повезло, что Бессон звал работать, и не каждому актёру так повезёт.

Артист также рассказал, в каких случаях отказывает режиссёрам.

«Я не люблю отказывать, но, увы, приходится. Читаю сценарий и понимаю, что эта роль не для меня. Я не вижу её и не чувствую. Иногда просто не могу по определённым обстоятельствам уехать на несколько месяцев», — отметил он.

Ранее дочь народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского Мария в беседе с газетой «Известия» рассказала о съёмках отца в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».