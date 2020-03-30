Жан Рено рассказал о работе с Люком Бессоном

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Французский актёр Жан Рено рассказал о работе с режиссёром Люком Бессоном.
Жан Рено рассказал о работе с Люком Бессоном
  • Reuters

«Работать с Бессоном — удовольствие. Режиссёр, который любит и понимает актёров. Я снимался у него, кажется, в девяти картинах», — заявил артист в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как считает Рено, ему повезло, что Бессон звал работать, и не каждому актёру так повезёт.

Артист также рассказал, в каких случаях отказывает режиссёрам.

«Я не люблю отказывать, но, увы, приходится. Читаю сценарий и понимаю, что эта роль не для меня. Я не вижу её и не чувствую. Иногда просто не могу по определённым обстоятельствам уехать на несколько месяцев», — отметил он.

Ранее дочь народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского Мария в беседе с газетой «Известия» рассказала о съёмках отца в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

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