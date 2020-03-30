Синоптики предупредили о резком похолодании в Татарстане
- © Роман Кручинин
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный гидрометцентр.
«В среду, 1 апреля, характер погоды резко изменится. Через республику пройдёт холодный атмосферный фронт. Местами ожидаются слабые осадки в виде снега и мокрого снега», — заявили синоптики.
Днём возможно усиление ветра до 15—16 м/с. Температура составит -3...+2 °С ночью, 0...+5 °С днём.
В четверг, 2 апреля, регион будет в тыловой части циклона. Днём прогнозируется мокрый снег. Ветер утром и днём порывистый, местами до 15—17 м/с.
В ночное время ожидается -7...-2 °С, в дневное — +2...+7 °С.
20 марта, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о похолодании и снегопадах в Челябинской области.