Синоптики предупредили о резком похолодании в Татарстане

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Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в Татарстане.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Татарстане
  • © Роман Кручинин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«В среду, 1 апреля, характер погоды резко изменится. Через республику пройдёт холодный атмосферный фронт. Местами ожидаются слабые осадки в виде снега и мокрого снега», — заявили синоптики.

Днём возможно усиление ветра до 15—16 м/с. Температура составит -3...+2 °С ночью, 0...+5 °С днём.

В четверг, 2 апреля, регион будет в тыловой части циклона. Днём прогнозируется мокрый снег. Ветер утром и днём порывистый, местами до 15—17 м/с.

В ночное время ожидается -7...-2 °С, в дневное — +2...+7 °С.

20 марта, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о похолодании и снегопадах в Челябинской области.

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