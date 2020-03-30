Спиваков прокомментировал ситуацию с коронавирусом

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Президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Спиваков прокомментировал ситуацию с коронавирусом
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Что касается происходящего, то, конечно, нам сейчас тяжело — и морально, и психологически. Я привык каждое утро в 09:00 ехать в Дом музыки и репетировать с оркестрами, решать различные вопросы, заниматься», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Спивакова, нет репетиций и встреч, но есть возможность остановиться и подумать, поработать над будущими проектами.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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