Российские телеканалы присоединились к международной акции «Оставайся дома»
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Межпрограммные заставки с призывом оставаться дома можно увидеть в эфире с 29 марта.
В снятых на смартфон роликах известные личности обращаются к зрителям и рассказывают, какие интересные программы те могут посмотреть по телевизору, не выходя на улицу.
В записи роликов приняли участие Вадим Такменёв (НТВ), Дмитрий Борисов (Первый канал), Юрий Стоянов («Россия 1») Гарик Харламов (ТНТ), Сергей Светлаков (СТС), Регина Тодоренко («Пятница!») и другие знаменитости.