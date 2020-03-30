Российские телеканалы присоединились к международной акции «Оставайся дома»

К международной акции «Оставайся дома» (#оставайсядома), призывающей не нарушать условия карантина или самоизоляции во время пандемии коронавируса, присоединились 17 российских федеральных телеканалов.

Межпрограммные заставки с призывом оставаться дома можно увидеть в эфире с 29 марта.

В снятых на смартфон роликах известные личности обращаются к зрителям и рассказывают, какие интересные программы те могут посмотреть по телевизору, не выходя на улицу.

В записи роликов приняли участие Вадим Такменёв (НТВ), Дмитрий Борисов (Первый канал), Юрий Стоянов («Россия 1») Гарик Харламов (ТНТ), Сергей Светлаков (СТС), Регина Тодоренко («Пятница!») и другие знаменитости.



