В Москве вечером 30 марта ожидается снег

Короткая ссылка
В Москве вечером 30 марта пройдут дождь и снег, которые задержались на 12 часов из-за особенностей прохождения фронта.
В Москве вечером 30 марта ожидается снег
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Сейчас ситуация такова, что осадки будут идти с запада, северо-запада столичного региона на восток. Ближе к вечеру и ночью они будут проходить через Москву», — цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он отметил, что похолодание в столице наступило по расписанию, а осадки приходят с задержкой.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что со среды, 1 апреля, температура в Москве будет постепенно расти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить