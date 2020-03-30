В Москве вечером 30 марта ожидается снег

В Москве вечером 30 марта пройдут дождь и снег, которые задержались на 12 часов из-за особенностей прохождения фронта.

«Сейчас ситуация такова, что осадки будут идти с запада, северо-запада столичного региона на восток. Ближе к вечеру и ночью они будут проходить через Москву», — цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он отметил, что похолодание в столице наступило по расписанию, а осадки приходят с задержкой.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что со среды, 1 апреля, температура в Москве будет постепенно расти.