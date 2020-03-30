Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.

«Холодную погоду на европейской части России обусловит барическое образование, которое очень далеко находится, но именно от него мы сейчас зависим», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он рассказал, что над Исландией обычно всегда существует циклон. Это, по словам синоптика, «так называемый центр действия атмосферы, он всесезонный».

Вильфанд пояснил, что он «существует за счёт того, что к западу от Исландии холодная Гренландия, а к востоку тёплый Гольфстрим» и такое различие температур приводит к образованию циклона.

При этом, как отмечает синоптик, в ближайшие два дня над Исландией установится антициклон, что нехарактерно для данного региона.

Вильфанд сообщил, это очень мощный антициклон с рекордным показателем давления в эпицентре.

«Такое редко встречающееся событие», — отметил он.

Синоптик рассказал, что европейская часть России, в том числе Москва, будет находиться на восточной периферии этого антициклона и «именно по этой восточной периферии будет опускание холодного полярного воздуха, перемещение с севера ярко выраженного холодного, полярного воздуха».

«Вот причина нынешнего похолодания», — заявил Вильфанд.

Ранее МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.