Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Юрия Бондарева.

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося писателя Юрия Бондарева», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, Путин отметил, что россияне ценят творчества писателя, которое стало «прекрасным примером повествования о героическом прошлом и героическом настоящем нашего народа».

Ранее сообщалось, что советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в Москве в возрасте 96 лет.