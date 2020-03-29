Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Юрия Бондарева.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося писателя Юрия Бондарева», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, Путин отметил, что россияне ценят творчества писателя, которое стало «прекрасным примером повествования о героическом прошлом и героическом настоящем нашего народа».

Ранее сообщалось, что советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в Москве в возрасте 96 лет. 

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