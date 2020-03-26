Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

«Повсюду — в Северной Америке, в Европе, в Азии — отменены все концерты и спектакли. А всего несколько дней назад, 20 марта, мы ещё давали премьеру оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева во Владивостоке», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, уже на этой неделе театр дал всему коллективу, в том числе оркестрантам, певцам, балетной труппе, возможность быть дома.

Как отметил Гергиев, с понедельника нет ни одной репетиции.

«О живых спектаклях сейчас вообще не может идти речи: в каждом спектакле участвуют до 400—500 человек, включая цеха, технический персонал», — сказал он.

Сейчас театр показывает записи своих знаменитых постановок.

«За несколько дней наши трансляции посмотрели уже около миллиона человек», — добавил Гергиев.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.