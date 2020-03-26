Гергиев прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Гергиев прокомментировал ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

«Повсюду — в Северной Америке, в Европе, в Азии — отменены все концерты и спектакли. А всего несколько дней назад, 20 марта, мы ещё давали премьеру оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева во Владивостоке», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, уже на этой неделе театр дал всему коллективу, в том числе оркестрантам, певцам, балетной труппе, возможность быть дома.

Как отметил Гергиев, с понедельника нет ни одной репетиции.

«О живых спектаклях сейчас вообще не может идти речи: в каждом спектакле участвуют до 400—500 человек, включая цеха, технический персонал», — сказал он.

Сейчас театр показывает записи своих знаменитых постановок.

«За несколько дней наши трансляции посмотрели уже около миллиона человек», — добавил Гергиев.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить