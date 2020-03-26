Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

Короткая ссылка
Пользователи видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщили о сбое в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube
  • Reuters

Отмечается, 56% пользователей жалуются на проблемы с просмотром видео, у 25% не работает сайт YouTube, ещё около 17% не могут выложить видеоролики.

Ранее пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить