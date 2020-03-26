Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

Пользователи видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщили о сбое в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Отмечается, 56% пользователей жалуются на проблемы с просмотром видео, у 25% не работает сайт YouTube, ещё около 17% не могут выложить видеоролики.

Ранее пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter.