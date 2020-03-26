Цифровой диктант пройдёт в Петербурге с 28 марта по 11 апреля

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Цифровой диктант будет проходить в Санкт-Петербурге с 28 марта по 11 апреля.
Цифровой диктант пройдёт в Петербурге с 28 марта по 11 апреля
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

«Важно не просто дать возможность как можно большему количеству пользователей измерить свой уровень, но и мотивировать их развивать свои цифровые навыки», — заявил директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Диктант состоит из четырёх блоков. Первый посвящён основам компьютерной грамотности, второй — работе с интернетом, соцсетями и онлайн-приложениями, третий — кибербезопасности, четвёртый — инновационным технологиям.

В 2020 году разработан тест не только для подростков и взрослых, но и для детей 7—13 лет.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Большой удмуртский диктант пройдёт в прямом эфире из-за ситуации с коронавирусом.

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