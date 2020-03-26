Эксперт рассказала, можно ли разрешать детям лениться

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Доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ и департамента психологии Высшей школы экономики, кандидат психологических наук, семейный психотерапевт Елена Чеботарёва рассказала, можно ли разрешать детям лениться.
Эксперт рассказала, можно ли разрешать детям лениться
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

По словам эксперта, для закрепления новых навыков и знаний время от времени требуется состояние покоя, когда человек внешне ничем не занят, зато мозг систематизирует накопленные данные.

«Перспектива полениться — это хорошая мотивация. Когда ребёнку говорят, что если он сделает уроки к определённому сроку, то сможет позаниматься своими делами, у него появляется стимул правильно организовать своё время», — считает Чеботарёва.

Как отметила эксперт, лень сама по себе способствует креативности. Если же ребёнок регулярно ленится что-то делать, то нужно поговорить с ним о причинах.

«Может быть, ему неинтересно, а возможно, он боится неудачи, не уверен, как сделать лучше», — пояснила она.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Nation News рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.

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