«Яндекс» рассказал, какую музыку слушают россияне во время карантина

Стало известно, какую музыку слушают россияне во время карантина.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Музыки».

В среднем пользователи проводят в сервисе по 90 минут в будни и чуть меньше в выходные.

Чаще всего они слушают хиты 1990-х и начала 2000-х в исполнении The Killers, The Cranberries, Бритни Спирс, Валерия Меладзе, «Иванушек International» и группы «Руки вверх!».

В топ также попали треки с жизнеутверждающими текстами, в том числе Eye Of The Tiger группы Survivor, Don't Stop Me Now группы Queen, It's My Life группы Bon Jovi и I Will Survive Глории Гейнор.

Кроме того, пользователи включают саундтреки к фильмам про супергероев и гимн России.

Для концентрации слушатели включают музыку Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Людовико Эйнауди, Роберто Каччапальи, Макса Рихтера и Миши Мищенко. Популярностью пользуются и звуки природы.

Для детей пользователи включают русские народные сказки, песни из «Бременских музыкантов», «Смешариков» и «Фиксиков».

Участниками опроса стали почти 2,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 63 лет.

