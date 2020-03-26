Facebook запустил сервис с информацией о коронавирусе
- Reuters
«На прошлой неделе мы открыли центр информирования о COVID-19, он сейчас доступен в верхней части ленты новостей Facebook в ряде стран», — говорится в пресс-релизе компании Facebook, которой принадлежит социальная сеть .
Отмечается, что в сервисе будет представлена последняя информация от Минздравов государств и международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным ВОЗ, число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 416 686.