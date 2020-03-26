Facebook запустил сервис с информацией о коронавирусе

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В социальной сети Facebook появился сервис с последней информацией о коронавирусной инфекции COVID-19.
Facebook запустил сервис с информацией о коронавирусе
  • Reuters

«На прошлой неделе мы открыли центр информирования о COVID-19, он сейчас доступен в верхней части ленты новостей Facebook в ряде стран», — говорится в пресс-релизе компании Facebook, которой принадлежит социальная сеть .

Отмечается, что в сервисе будет представлена последняя информация от Минздравов государств и международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 416 686

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