Facebook запустил сервис с информацией о коронавирусе

В социальной сети Facebook появился сервис с последней информацией о коронавирусной инфекции COVID-19.

«На прошлой неделе мы открыли центр информирования о COVID-19, он сейчас доступен в верхней части ленты новостей Facebook в ряде стран», — говорится в пресс-релизе компании Facebook, которой принадлежит социальная сеть .

Отмечается, что в сервисе будет представлена последняя информация от Минздравов государств и международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 416 686.