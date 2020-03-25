Умер озвучивший более 400 фильмов артист Сергей Смирнов

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Артист Сергей Смирнов, голосом которого говорит Человек-паук и многие персонажи голливудских звёзд, скончался на 38-м году жизни. Об этом сообщили в театре Российской Армии.
Умер озвучивший более 400 фильмов артист Сергей Смирнов

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня, 25 марта 2020 года, после тяжёлой болезни на 38-м году жизни скончался артист Сергей Смирнов, посвятивший нашему театру 17 лет своей жизни», — говорится в заявлении.

Смирнов озвучил около 400 иностранных фильмов, его голосом говорит в том числе Кристиан Грей («50 оттенков серого»), он также озвучил персонажей Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера и многих других, сообщили в театре.

«Наиболее запомнившиеся роли Сергея — Гарольд в «Школе любви», Филипп, король Франции в спектакле «Элинор и её мужчины», Фигаро в «Севильском цирюльнике», Маркиз де Шарон в «Кабале святош» и многие другие», — отметили там.

Отпевание артиста состоится 27 марта в 11:00 в храме Димитрия Солунского в Москве.

25 марта стало известно, что на 94-м году жизни умерла народная артистка СССР актриса Инна Макарова.

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