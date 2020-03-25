Маковецкий рассказал о своей роли в сериале «Зулейха открывает глаза»
- РИА Новости
«Автор романа Гузель Яхина написала, что он «в яйце». Это состояние врачи ещё называют дереализацией. Мой доктор Лейбе может поставить правильный диагноз, он легко общается с пациентами, но «подробности боли», скажем так, его по-настоящему не интересуют», — заявил артист в беседе с «Российской газетой».
По его словам, такое состояние продолжалось до тех пор, пока чужая боль не открыла Лейбе глаза.
Как отметил Маковецкий, ему было интересно пережить и показать это превращение.
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