Маковецкий рассказал о своей роли в сериале «Зулейха открывает глаза»

Актёр Сергей Маковецкий рассказал о сериале «Зулейха открывает глаза», где он сыграл профессора медицины.

«Автор романа Гузель Яхина написала, что он «в яйце». Это состояние врачи ещё называют дереализацией. Мой доктор Лейбе может поставить правильный диагноз, он легко общается с пациентами, но «подробности боли», скажем так, его по-настоящему не интересуют», — заявил артист в беседе с «Российской газетой».

По его словам, такое состояние продолжалось до тех пор, пока чужая боль не открыла Лейбе глаза.

Как отметил Маковецкий, ему было интересно пережить и показать это превращение.

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