Маковецкий рассказал о своей роли в сериале «Зулейха открывает глаза»

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Актёр Сергей Маковецкий рассказал о сериале «Зулейха открывает глаза», где он сыграл профессора медицины.
Маковецкий рассказал о своей роли в сериале «Зулейха открывает глаза»
  • РИА Новости

«Автор романа Гузель Яхина написала, что он «в яйце». Это состояние врачи ещё называют дереализацией. Мой доктор Лейбе может поставить правильный диагноз, он легко общается с пациентами, но «подробности боли», скажем так, его по-настоящему не интересуют», — заявил артист в беседе с «Российской газетой».

По его словам, такое состояние продолжалось до тех пор, пока чужая боль не открыла Лейбе глаза.

Как отметил Маковецкий, ему было интересно пережить и показать это превращение.

Ранее актриса Шарлотта Генсбур в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с режиссёром Ларсом фон Триером.

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