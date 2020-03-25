В Сочи предупредили о резком усилении ветра

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В специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей предупредили о резком усилении порывов ветра в Сочи с 25 по 27 марта.
В Сочи предупредили о резком усилении ветра
  • РИА Новости

Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на администрацию города, порывы ветра могут достигать 22 м/с.

По данным синоптиков, особенность шквалистого ветра состоит в том, что он набирает скорость до 20—25 м/с за несколько минут.

«Шквал зачастую наносит разрушения — ломает деревья, повреждает лёгкие здания», — уточнили специалисты.

По данным метеорологов, шквал может сопровождаться ливнем, грозой, градом или пыльной бурей в условиях отсутствия осадков.

Как отметили в пресс-службе мэрии Сочи, спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять меры предосторожности.

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