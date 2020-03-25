В Казани Литературный музей Тукая запустил онлайн-экскурсии

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Литературный музей Тукая в Казани запустил онлайн-экскурсии для всех желающих.
В Казани Литературный музей Тукая запустил онлайн-экскурсии
  • ©wikipedia

Как сообщает «Реальное время», экскурсия доступна на трёх языках — татарском, русском и английском.

Отмечается также, что онлайн-посетителей ждут лекции известных психологов, художников, фотографов и кинокритиков. 

В пресс-службе мэрии Казани напомнили, что виртуальные выставки Национального музея Республики Татарстан, Государственного музея изобразительного искусства Республики Татарстан и Музея исламской культуры также доступны онлайн.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Дом-музей Антона Чехова в Ялте запустил онлайн-экскурсии.

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