В Казани Литературный музей Тукая запустил онлайн-экскурсии

Литературный музей Тукая в Казани запустил онлайн-экскурсии для всех желающих.

Как сообщает «Реальное время», экскурсия доступна на трёх языках — татарском, русском и английском.

Отмечается также, что онлайн-посетителей ждут лекции известных психологов, художников, фотографов и кинокритиков.

В пресс-службе мэрии Казани напомнили, что виртуальные выставки Национального музея Республики Татарстан, Государственного музея изобразительного искусства Республики Татарстан и Музея исламской культуры также доступны онлайн.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Дом-музей Антона Чехова в Ялте запустил онлайн-экскурсии.