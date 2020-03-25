Мосгорнаследие представило онлайн-лекции по истории, архитектуре и археологии

Мосгорнаследие на своём YouTube-канале опубликовало восемь онлайн-лекций по истории, архитектуре и археологии.

Как передаёт сайт «Москва 24», лекции ведут известные столичные историки и искусствоведы.

«Познакомиться с Москвой эпохи модерна, узнать, как создаются археологические музеи под открытым небом и что общего между российской и немецкой школами архитектуры и дизайна ВХУТЕМАС и «Баухаус», можно в виртуальном лектории Мосгорнаследия», — цитирует портал мэра и правительства Москвы сообщение Мосгорнаследия.

Отмечается, что на YouTube-канале также можно посмотреть 182 коротких видеоролика, посвящённых сохранению московских памятников архитектуры.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Дом-музей Антона Чехова в Ялте запустил онлайн-экскурсии.