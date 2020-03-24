В столице стартовал онлайн-проект #Москвастобой

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Столичный комитет по туризму запустил онлайн-проект #Москвастобой, который позволит горожанам познакомиться с экспозициями музеев и посетить виртуальные экскурсии.
В столице стартовал онлайн-проект #Москвастобой
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, с помощью проекта можно ознакомиться с постоянными и временными экспозициями музеев, изучать отдельные картины и узнавать больше об искусстве.

Отмечается, что в рамках проекта доступны виртуальные экскурсии по Третьяковской галерее, Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина, музею современного искусства «Гараж», музею-заповеднику «Царицыно», Еврейскому музею и центру толерантности.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, сайт проекта будет постоянно пополняться.

«Помимо виртуальных экскурсий, будут онлайн-лекции, литературные чтения и другие форматы. В дальнейшем экскурсии переведут на английский язык», — отметила она.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», портал «Узнай Москву» подготовил для жителей столицы 17 виртуальных экскурсий по старинным особнякам, усадьбам, гостиницам и дворцам.

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