Спасатели предупредили об усилении ветра до 33 м/с в Новороссийске
- Новороссийск / © Виталий Тимкив
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели призвали граждан не покидать помещение без необходимости. На улице желательно укрыться в подземных переходах или подъездах. Не рекомендуется стоять на остановках общественного транспорта, у рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий.
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