Спасатели предупредили об усилении ветра до 33 м/с в Новороссийске

Во вторник, 24 марта, в Новороссийске ожидается усиление северо-восточного ветра до 19—24 м/с с порывами до 28—33 м/с.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели призвали граждан не покидать помещение без необходимости. На улице желательно укрыться в подземных переходах или подъездах. Не рекомендуется стоять на остановках общественного транспорта, у рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.