В Самаре побит погодный рекорд 1952 года
- © Анар Мовсумов
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
Больше всего снега выпало в Аглосе (32,9 мм), что на 25,1 мм больше по сравнению с 1990 годом.
В Самаре выпало 24,4 мм осадков, что на 6,4 мм превышает показатель 1952 года.
Абсолютные рекорды по осадкам также отмечены в Кинель-Черкассах, Тольятти, Авангарде, Большой Глушице, Безенчуке и Серноводске.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.