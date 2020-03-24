В Самаре побит погодный рекорд 1952 года

В понедельник, 23 марта, в Самарской области зафиксировали восемь рекордов по осадкам.

Об этом сообщает sova.info.

Больше всего снега выпало в Аглосе (32,9 мм), что на 25,1 мм больше по сравнению с 1990 годом.

В Самаре выпало 24,4 мм осадков, что на 6,4 мм превышает показатель 1952 года.

Абсолютные рекорды по осадкам также отмечены в Кинель-Черкассах, Тольятти, Авангарде, Большой Глушице, Безенчуке и Серноводске.

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