Оренбургский театр музкомедии покажет репетицию спектакля онлайн

Труппа Оренбургского театра музыкальной комедии 24 марта покажет репетицию обновлённого спектакля «За жизнь», посвящённого 75-летию Великой Победы, онлайн.

Как сообщает RIA56, над обновлённой версией работали режиссёр Александр Вавилов и хореограф-постановщик Юлия Михайлова из Минска.

В постановке появятся новые вокальные и хореографические номера, а также изменится сюжетная линия.

«Действо откроет оркестровый пролог. Четверо ведущих зачитают настоящие фронтовые письма. «Солдатские треугольники» собрали из фондов Музея Вооружённых сил России и Оренбургского историко-краеведческого музея. В постановке появятся новые письма, которых не было в спектакле ранее. Каждое письмо — судьба целой семьи», — пояснили в театре.

Отмечается, что онлайн-трансляция репетиции пройдёт в рамках «Недели культуры в Оренбургской области».

Премьера спектакля запланирована на 16 апреля.

Ранее «Реальное время» сообщало, что казанский Театр имени Г. Камала с 23 марта открыл бесплатный доступ к записям знаковых татарских спектаклей на своём официальном youtube-канале.