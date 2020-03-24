Оренбургский театр музкомедии покажет репетицию спектакля онлайн
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Как сообщает RIA56, над обновлённой версией работали режиссёр Александр Вавилов и хореограф-постановщик Юлия Михайлова из Минска.
В постановке появятся новые вокальные и хореографические номера, а также изменится сюжетная линия.
«Действо откроет оркестровый пролог. Четверо ведущих зачитают настоящие фронтовые письма. «Солдатские треугольники» собрали из фондов Музея Вооружённых сил России и Оренбургского историко-краеведческого музея. В постановке появятся новые письма, которых не было в спектакле ранее. Каждое письмо — судьба целой семьи», — пояснили в театре.
Отмечается, что онлайн-трансляция репетиции пройдёт в рамках «Недели культуры в Оренбургской области».
Премьера спектакля запланирована на 16 апреля.
Ранее «Реальное время» сообщало, что казанский Театр имени Г. Камала с 23 марта открыл бесплатный доступ к записям знаковых татарских спектаклей на своём официальном youtube-канале.