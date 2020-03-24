В Москве рассказали о виртуальных экскурсиях по старинным особнякам

Портал «Узнай Москву» подготовил для жителей столицы 17 виртуальных экскурсий по старинным особнякам, усадьбам, гостиницам и дворцам.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента культурного наследия, жители столицы смогут увидеть убранство Петровского путевого дворца и Ново-Екатерининской больницы, а также залы Дома Пашкова и павильоны ВДНХ.

Официальный сайт мэра Москвы также уточняет, что благодаря виртуальным экскурсиям можно будет посетить гостиницы «Националь», «Метрополь», «Ленинградская», дом генерала Алексея Ермолова, особняк Зинаиды Морозовой, усадьбу Грачёвка, дом золотопромышленника Стахеева и другие исторические памятники.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», столичные парки подготовили онлайн-развлечения, которые будут доступны на сайтах и на официальных страницах парков в социальных сетях.