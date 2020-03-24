Библиотеки Новой Москвы запустят онлайн-проект «Культурная сеть»

Короткая ссылка
Библиотеки ТиНАО с 25 марта запустят онлайн-проект «Культурная сеть» с тематическими выпусками на каждый день недели, посвящёнными кино, искусству, книгам и декоративно-прикладному творчеству. 
Библиотеки Новой Москвы запустят онлайн-проект «Культурная сеть»
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

Как сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу московской дирекции по развитию культурных центров, ежедневная трансляция будет начинаться в 12:00 на официальных страницах библиотек в социальных сетях.

В пресс-службе напомнили, что посещение читальных залов на данный момент ограничено, но пользователи в любой момент могут стать участниками программы онлайн-формата. 

Отмечается, что специальные программы в библиотеках ТиНАО включают рубрики «Краеведческий понедельник» «Творческий вторник», «КиноСреда», «Книжный четверг», «Интеллектуальная пятница», «Литературная суббота» и «Арт-воскресенье».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить