Библиотеки Новой Москвы запустят онлайн-проект «Культурная сеть»

Библиотеки ТиНАО с 25 марта запустят онлайн-проект «Культурная сеть» с тематическими выпусками на каждый день недели, посвящёнными кино, искусству, книгам и декоративно-прикладному творчеству.

Как сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу московской дирекции по развитию культурных центров, ежедневная трансляция будет начинаться в 12:00 на официальных страницах библиотек в социальных сетях.

В пресс-службе напомнили, что посещение читальных залов на данный момент ограничено, но пользователи в любой момент могут стать участниками программы онлайн-формата.

Отмечается, что специальные программы в библиотеках ТиНАО включают рубрики «Краеведческий понедельник» «Творческий вторник», «КиноСреда», «Книжный четверг», «Интеллектуальная пятница», «Литературная суббота» и «Арт-воскресенье».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей.