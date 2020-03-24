Театр Камала открыл онлайн-доступ к записям спектаклей

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Казанский Театр имени Г. Камала с 23 марта открыл бесплатный доступ к записям знаковых татарских спектаклей на своем официальном YouTube-канале.
Театр Камала открыл онлайн-доступ к записям спектаклей
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Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу театра, зрители могут увидеть постановки «Старик из деревни Альдермеш» (1976), «Плаха» (1987), «Чёрная бурка» (2002), «Любовь бессмертная» (2011), «Перстень» (2011), «Мулла» (2012), «Галиябану» (2015).

В пресс-службе также отметили, что видеоколлекция будет пополняться, а с 1 апреля начнётся продажа билетов на онлайн-трансляции спектаклей, которые шли в текущем репертуаре 114-го сезона.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского до 6 апреля переходит на работу в режиме онлайн в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

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