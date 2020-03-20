Синоптики предупредили о похолодании в Челябинской области

Короткая ссылка
Синоптики предупредили о похолодании и снегопадах в Челябинской области в ближайшие выходные.
Синоптики предупредили о похолодании в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

В ночь на субботу, 21 марта, возможен снег, местами сильный. В южный районах он будет перемежаться дождём. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода, сильная гололедица. Ветер — до 15 м/с. Температура — около 0 °С.

В воскресенье продолжит идти снег. Похолодает до -10...-8 °С. В понедельник ночью до -13 °С, днём — не выше 0 °С.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить