Синоптики предупредили о похолодании в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.
В ночь на субботу, 21 марта, возможен снег, местами сильный. В южный районах он будет перемежаться дождём. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода, сильная гололедица. Ветер — до 15 м/с. Температура — около 0 °С.
В воскресенье продолжит идти снег. Похолодает до -10...-8 °С. В понедельник ночью до -13 °С, днём — не выше 0 °С.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.