Синоптики предупредили о похолодании в Челябинской области

Синоптики предупредили о похолодании и снегопадах в Челябинской области в ближайшие выходные.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

В ночь на субботу, 21 марта, возможен снег, местами сильный. В южный районах он будет перемежаться дождём. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода, сильная гололедица. Ветер — до 15 м/с. Температура — около 0 °С.

В воскресенье продолжит идти снег. Похолодает до -10...-8 °С. В понедельник ночью до -13 °С, днём — не выше 0 °С.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.