В Крыму продлили штормовое предупреждение из-за заморозков

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В МЧС Республики Крым предупредили, что в выходные дни на территории полуострова ожидаются заморозки.
В Крыму продлили штормовое предупреждение из-за заморозков
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснила начальник крымской метеослужбы Татьяна Любецкая, заморозки на территории полуострова ослабевают, но пока еще сохранятся в степных и предгорных районах республики, поэтому в регионе на 21 и 22 марта продлевается штормовое предупреждение.

16 марта URA.RU передавало, что в Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

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