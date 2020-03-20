В Крыму продлили штормовое предупреждение из-за заморозков

В МЧС Республики Крым предупредили, что в выходные дни на территории полуострова ожидаются заморозки.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснила начальник крымской метеослужбы Татьяна Любецкая, заморозки на территории полуострова ослабевают, но пока еще сохранятся в степных и предгорных районах республики, поэтому в регионе на 21 и 22 марта продлевается штормовое предупреждение.

16 марта URA.RU передавало, что в Челябинской области объявили штормовое предупреждение.