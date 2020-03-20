Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

В беседе с НСН он заявил, что на его деятельности это пока никак не отразилось.

«Поймём это, когда у нас будут первые выплаты и зарплаты. И когда мы узнаем от Министерства культуры, какие мы будем иметь возможности, потому что мы готовим три спектакля. Думаю, они тоже находятся в определённом поиске какого-то выхода из этого положения», — сказал Райкин.

Он добавил, что на данный момент ничего не известно наверняка.

Ранее кинокритик Егор Москвитин в беседе с газетой «Известия» оценил возможную реакцию мирового кинематографа на пандемию коронавируса.