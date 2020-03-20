Севастопольский драмтеатр покажет спектакли онлайн

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Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского до 6 апреля переходит на работу онлайн в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.
Севастопольский драмтеатр покажет спектакли онлайн
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Зрителей ждут онлайн-показы спектаклей из архива театра, обсуждения, показы мероприятий и программ о театре, образовательные и культурные акции, организованные на страницах театра в соцсетях», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу городского правительства.

Отмечается, что театр также запустит специальный проект «Читки-эскизы в прямом эфире» по произведениям, которые планируют поставить на сцене театра в 2020 году.

Кроме того, зрителей ожидает конкурс-эстафета поэтических ассоциаций «Мой Пушкин», театральная гостиная «Nice O'clock с Луначарским», познавательная рубрика «Со_бытие. Что сегодня?».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей.

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