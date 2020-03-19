Московское метро запускает виртуальные экскурсии

Московский метрополитен запускает виртуальные экскурсии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В рамках проекта «Из метро» можно включить бесплатную трансляцию. Мобильные отряды сотрудников центра профориентации будут каждый день проводить прямые эфиры.

«Москвичам и гостям столицы покажут Музей метро, для них проведут экскурсию по депо и закрытой станции «Деловой центр», а также лекции», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Во время экскурсий пользователи смогут задавать вопросы.

Ранее kp.ru сообщал, что в московском метро приостановили выступления музыкантов.