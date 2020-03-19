Самойлова прокомментировала отмену Евровидения-2020

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на Евровидении-2018, прокомментировала отмену конкурса в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

«Жаль, что вирус настолько меняет ход истории не только в творческом мире, а вообще, в целом. Евровидение ещё ни разу не отменяли, и год вынужденного ожидания для артистов — это, конечно, безрадостно», — заявила она в беседе с Newinform.

Самойлова также выразила надежду, что российская группа Little Big поедет на Евровидение-2021 и сможет создать ещё один хит.

«Надеюсь, планета ещё раз будет танцевать их странные танцы. Но сейчас, разумеется, здоровье людей важнее всего», — добавила она.

Ранее композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с сайтом «Москва 24» сказал, что отмена конкурса стала ожидаемой.