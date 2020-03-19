В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в акватории Индийского океана в районе индонезийского острова Бали.
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения находился в 290 км южнее города Денпасар.
Ранее сообщалось, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6.
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