В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в акватории Индийского океана в районе индонезийского острова Бали.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 290 км южнее города Денпасар.

Ранее сообщалось, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6.