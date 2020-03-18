Юрий Лоза прокомментировал отмену Евровидения-2020

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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал отмену в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе конкурса «Евровидение-2020».
Юрий Лоза прокомментировал отмену Евровидения-2020
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Всё отменяется, к сожалению: концерты, спортивные мероприятия. Если конкурс перенесут на будущий год, то за год эти песни будут по-разному раскручены», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, одни композиции могут стать хитами, а другие нет, что нечестно, поскольку исполнители окажутся в разных условиях.

Как считает Лоза, нужен новый конкурс с новыми песнями и новыми исполнителями.

Ранее, как сообщало kp.ru, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал отмену Евровидения-2020.

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