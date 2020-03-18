Яна Чурикова прокомментировала отмену Евровидения-2020

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Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала отмену в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе конкурса «Евровидение-2020».
Яна Чурикова прокомментировала отмену Евровидения-2020
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сам факт отмены Евровидения и перенос его на следующий год на популярности Little Big вряд ли скажется. Единственное, что обидно, — мы не получим ту часть, которая соответствует самому мероприятию», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, российская группа не пройдётся по красной дорожке, не выступит на сцене, не даст определённое количество интервью.

При этом, отметила Чурикова, у Little Big и так огромное количество поклонников за границей.

Ранее, как сообщало kp.ru, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал отмену Евровидения-2020.

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