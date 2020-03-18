В Мурманске начались съёмки первого собственного сериала ivi

В Мурманске стартовали съёмки первого собственного сериала онлайн-кинотеатра ivi.

Комедийный сериал «Иван» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой в главных ролях выйдет под брендом ivi Originals. Продюсером проекта выступает Тина Канделаки.

Герой сериала «Иван» — бывший профессиональный мотогонщик, который стал запойным алкоголиком, но в попытках наладить свою жизнь начинает подрабатывать трезвым водителем.

В главных ролях снялись Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Тимофей Трибунцев и другие.

Съёмки сериала помимо Мурманска также пройдут в Кировске, Норильске и Москве.

«Это наш первый художественный сериал в линейке ivi Originals, стартовавший в съемки. Блестящий сценарий, шикарный актёрский ансамбль, а главное — искренняя и с неожиданными поворотами история маленького города, накрытого русской зимой. Спасибо Мурманску и области за тёплый приём, мы рады будем представить нашим подписчикам проект уже в этом году», — прокомментировал Давид Кочаров, генеральный продюсер ivi Originals.

В настоящее время в разработке и подготовке находится более 40 проектов, скоро начнутся съёмки других сериалов и полных метров, которые выйдут в 2020 и в 2021 годах.