В Мурманске начались съёмки первого собственного сериала ivi

Короткая ссылка
В Мурманске стартовали съёмки первого собственного сериала онлайн-кинотеатра ivi.
В Мурманске начались съёмки первого собственного сериала ivi
  • Pixabay

Комедийный сериал «Иван» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой в главных ролях выйдет под брендом ivi Originals. Продюсером проекта выступает Тина Канделаки.

Герой сериала «Иван» — бывший профессиональный мотогонщик, который стал запойным алкоголиком, но в попытках наладить свою жизнь начинает подрабатывать трезвым водителем.

В главных ролях снялись Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Тимофей Трибунцев и другие.

Съёмки сериала помимо Мурманска также пройдут в Кировске, Норильске и Москве.

«Это наш первый художественный сериал в линейке ivi Originals, стартовавший в съемки. Блестящий сценарий, шикарный актёрский ансамбль, а главное — искренняя и с неожиданными поворотами история маленького города, накрытого русской зимой. Спасибо Мурманску и области за тёплый приём, мы рады будем представить нашим подписчикам проект уже в этом году», — прокомментировал Давид Кочаров, генеральный продюсер ivi Originals.

В настоящее время в разработке и подготовке находится более 40 проектов, скоро начнутся съёмки других сериалов и полных метров, которые выйдут в 2020 и в 2021 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить