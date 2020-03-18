Актриса Светлана Ходченкова рассказала о фильме «На острие», в котором сыграла фехтовальщицу Александру Покровскую.

«Александра Покровская, которую я играю, всю жизнь стремилась побеждать. Единственное, чего она пока не добилась, — олимпийское золото, и спортсменка к нему страстно стремится. У неё очень сильный характер — в спорте побеждают только по-настоящему сильные люди», — заявила Ходченкова в беседе с kp.ru.

По её словам, азы фехтования преподают в театральном институте, но в подготовке к такой роли институтских наработок было недостаточно.

Как отметила Ходченкова, профессиональному фехтованию на саблях невозможно научиться за месяц, поэтому были профессиональные спортсмены, которые дублировали артистов.

Ранее актриса Эмили Блант в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о фильме «Тихое место — 2».