Светлана Ходченкова рассказала о фильме «На острие»

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Актриса Светлана Ходченкова рассказала о фильме «На острие», в котором сыграла фехтовальщицу Александру Покровскую.
Светлана Ходченкова рассказала о фильме «На острие»
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Александра Покровская, которую я играю, всю жизнь стремилась побеждать. Единственное, чего она пока не добилась, — олимпийское золото, и спортсменка к нему страстно стремится. У неё очень сильный характер — в спорте побеждают только по-настоящему сильные люди», — заявила Ходченкова в беседе с kp.ru.

По её словам, азы фехтования преподают в театральном институте, но в подготовке к такой роли институтских наработок было недостаточно.

Как отметила Ходченкова, профессиональному фехтованию на саблях невозможно научиться за месяц, поэтому были профессиональные спортсмены, которые дублировали артистов.

Ранее актриса Эмили Блант в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о фильме «Тихое место — 2».

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