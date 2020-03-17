Скончался актёр Стюарт Уитман

В Калифорнии в возрасте 92 лет скончался голливудский актёр Стюарт Уитман.

По данным портала TMZ, незадолго до смерти актёр был госпитализирован из-за рака кожи.

«Старый Голливуд потерял ещё одну из своих настоящих звёзд. Стюарт Уитман был известен своими брутальными ролями и обаянием. Мы гордились им за его роли на ТВ и в кино и номинацию на «Оскар», но то, что мы действительно запомним, — это его безграничную любовь к своей семье и друзьям», — приводит портал слова сына артиста, Джастина Уитмена.

За всю свою карьеру Стюарт Уитмен сыграл более 150 ролей в фильмах и сериалах. В их числе были проекты, снятые в разных жанрах, но наибольшую славу актёру принесли роли в вестернах.

Он снялся в таких картинах, как «Команчерос», «Самый длинный день», «Воздушные приключения», «Метка». За работу в последней Уитман был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».