Актриса Эмили Блант рассказала о фильме «Тихое место — 2».

«Я убеждённая оптимистка, и каждый новый день у меня проходит с верой и надеждой на лучшее. Я не приемлю негатив и упаднические настроения. Да и «Тихое место — 2» при всех ужасах, которые переживают герои, всё равно оставляет надежду на то, что победа добра над злом возможна», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Блант, в этом проекте она вновь поработала со своим мужем Джоном Красински, но, в отличие от первого фильма, он почти не снимался, выступая в качестве режиссёра и сценариста.

«Его герой появляется лишь в начале картины. А главную мужскую роль прекрасно сыграл Киллиан Мёрфи, с которым мне было очень приятно работать», — сказала актриса.

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