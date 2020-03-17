Эмили Блант рассказала о фильме «Тихое место — 2»

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Актриса Эмили Блант рассказала о фильме «Тихое место — 2».
Эмили Блант рассказала о фильме «Тихое место — 2»
  • Reuters

«Я убеждённая оптимистка, и каждый новый день у меня проходит с верой и надеждой на лучшее. Я не приемлю негатив и упаднические настроения. Да и «Тихое место — 2» при всех ужасах, которые переживают герои, всё равно оставляет надежду на то, что победа добра над злом возможна», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Блант, в этом проекте она вновь поработала со своим мужем Джоном Красински, но, в отличие от первого фильма, он почти не снимался, выступая в качестве режиссёра и сценариста.

«Его герой появляется лишь в начале картины. А главную мужскую роль прекрасно сыграл Киллиан Мёрфи, с которым мне было очень приятно работать», — сказала актриса.

Ранее актёр Харрисон Форд в беседе с kp.ru рассказал о фильме «Зов предков» — экранизации одноимённой повести Джека Лондона.

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